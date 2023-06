È sardo il vincitore del prestigioso Premio Nazionale Lamberti.

Danilo Pisano ha conquistato la giuria con una tesi di laurea magistrale sulla criminalità organizzata, terrorismo, traffici illegali e crimini ambientali.

È la prima volta che uno studente sardo vince l’ambito premio.

Il Premio, giunto alla decima edizione, assegna tre borse di studio per i migliori lavori di tesi di dottorato e magistrale sui temi delle mafie e delle economie illegali.

I vincitori di questa edizione sono, per la categoria Tesi di dottorato, Giuliano Benincasa (Università degli studi di Milano, Dottorato in Studi sulla criminalità organizzata) mentre per la categoria Tesi di laurea magistrale la federiciana Federica Ponticelli (corso di laurea in Giurisprudenza per il lavoro: “Prevenzione della corruzione nelle società pubbliche” – Relatore professore Raffaele Cantone) e, appunto, Danilo Pisano (Università degli studi di Verona, corso governance dell’emergenza).

I riconoscimenti, tre borse di studio da 1.000 euro ciascuno, sono state finanziate dall’Università degli Studi di Napoli Federico II nell’ambito del progetto MUR ID 17513 – Diffusione Cultura Legalità ed hanno voluto premiare lavori imperniati sui temi della criminalità organizzata, dei traffici criminali, dei reati ambientali, della corruzione e delle economie illegali, delle vittime delle mafie e delle violenze.

I relatori della giornata saranno Gaetano Manfredi, Don Luigi Ciotti, Marco Damilano, Carlo Alemi, Franco Roberti, Gabriella Gribaudi, Desiree Klain. Coordina Nino Daniele.

In questi anni, oltre 200 giovani studiosi provenienti da 30 sedi universitarie italiane e straniere hanno sottoposto i loro lavori e 24 di loro hanno potuto ricevere il Premio.

