Raoul Bellanova prende la strada del Torino garantendo al Cagliari un buon introito da reinvestire sul mercato. Sarebbe questo il lieto fine delle trattative degli ultimi giorni tra i due club.

Secondo quanto riportano alcuni esperti di calciomercato, la società granata avrebbe fissato per domani le visite mediche del giocatore, che ha appena concluso gli Europei Under 21.

L’accordo tra i due club sarebbe su cifre interessanti: 7 milioni + 1 di bonus qualora il terzino destro riuscisse a giocare almeno 100 partite in maglia granata.

Superata di slancio la concorrenza dell’Inter che, per via di una situazione economica non molto rosea, non aveva esercitato l’opzione di riscatto.

Il ds rossoblù Nereo Bonato aveva parlato della volontà di trovare comunque un accordo coi nerazzurri, ma il Torino si è proposto con maggiore determinazione.

