Dal 1 luglio 2023 Ctm attua il servizio estivo a Cagliari: orari, frequenze e percorsi sono disponibili su www.ctmcagliari.it e su l’App Busfinder. Attivo anche il numero verde 800078870.

Per andare incontro alla richiesta di mobilità dei mesi estivi, l’orario di servizio delle linee 1, 9, 30, 30R e PF prosegue il prolungamento notturno tutti i giorni fino alle 00:30.

La linea Blu Notte sarà attiva i venerdì e i sabati da piazza Matteotti a Poetto (Ospedale Marino) e ritorno con una frequenza di 30 minuti. Prima corsa da piazza Matteotti alle 23.00, ultima corsa da Ospedale Marino alle 3.50.

La linea 7 è prolungata fino alle 00:40 tutti i giorni, secondo il percorso: piazza Yenne/quartiere di Castello/Villanova/via Roma/piazza Yenne, con una frequenza di 30 minuti.

La linea University Express è attiva dal lunedì al sabato, con una frequenza di 25 minuti fino alle 15.30.

La linea 29 viaggerà sulla tratta: S. Benedetto – Policlinico Monserrato e viceversa con frequenza 25 minuti. La linea 9 collegherà Decimomannu a piazza Matteotti con una frequenza media di 14-15 minuti nei giorni feriali e 26 minuti nei giorni festivi. Come ogni anno le corse limitate ad Assemini verranno sospese nel periodo estivo.

Attivi tutti i giorni: Linea Poetto Express, Linea 5ZeEUS (dal Parco di San Michele al Poetto, Ospedale Marino), Linea 3P (da piazza Giovanni XXIII al Poetto, Ottagono), la linea 11 (da Amsicora verso Calamosca).

La linea QS viaggia con una frequenza di 16 minuti fra le 7.00 e le 14.00 e 20 minuti dalle 16.00 alle 20.00.

Confermata la linea Amicobus Estate fino alla prima settimana di settembre, ed è esteso anche ai fine settimana (sabato e domenica) con un servizio dedicato al Poetto. Sulle vetture del servizio dedicato al Poetto sarà presente l’assistente di bordo. Amico Bus è un servizio di trasporto pubblico a chiamata, del tipo “porta a porta” dedicato a: “Persone con disabilità ” valutate, ai sensi dell’ex lege 104, come “Situazione di gravità”; “Invalidi Civili“ ex lege 118 con invalidità del 100% o superiore o uguale al 74%; “Anziani ultra 65enni non autosufficienti, e altri con limitazioni psico-fisiche accertate in carico ai servizi sociali, comunali o servizi Asl”.

