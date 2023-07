Il Giro d’Italia donne si tinge di giallo. A Sassari, ad attendere le atlete di tutto il mondo c’era anche Coldiretti. Con il suo mercato di Campagna Amica ha messo in mostra ancora una volta tutta la genuinità e qualità dei prodotti agricoli della Sardegna.

Per l’occasione, le atlete e le istituzioni hanno assaggiare la bontà dei prodotti del territorio grazie all’agri-buffet organizzato dal cuoco contadino, Antonio Demontis, dell’agriturismo ‘Su Recreu’ di Ittiri.

“Anche per il Giro d’Italia di ciclismo, splendida vetrina per lo sport nazionale e internazionale, la Sardegna e i suoi produttori agricoli hanno risposto al meglio” ha commentato il presidente Battista Cualbu.

“Ancora una volta è stato il perfetto connubio tra sport e buon cibo a dimostrare come questi siano i veri pilastri del vivere sano. Le produzioni genuine e a chilometro zero del nostro territorio rappresentano sempre una certezza per la buona alimentazione di sportivi e cittadini”.

