Il Codacons ha annunciato di aver deciso di conferire un premio a Giulia Dedola, la ragazzina sarda che si era opposta a Chiara Ferragni con un commento sui social.

Ad una foto in cui la famosa imprenditrice si mostrava seminuda, la 11enne fece notare che non fosse un bel esempio per le ragazze.

La Dedola riceverà a Roma il premio “Amico del consumatore 2023”, un riconoscimento assegnato a tutti coloro che si sono distinti per l’impegno a tutela dei diritti dei cittadini e in favore della collettività.

“A soli 11 anni ha sollevato una questione di grande importanza riguardante l’uso responsabile dei social media e l’influenza che i personaggi pubblici esercitano sulle giovani generazioni. La sua critica costruttiva ha suscitato un ampio dibattito sulla consapevolezza del proprio corpo, sulla sessualizzazione delle immagini e sulla promozione di modelli di comportamento sani e rispettosi” si legge nella motivazione.

