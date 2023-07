Sono oltre 400 i cittadini e le cittadine di Cagliari che un anno fa hanno chiesto al Comune un intervento per riqualificare piazza Africo, nel quartiere La Palma.

Un ampio spazio che versa in stato di abbandono, con tante aiuole disadorne e alberi caduti e mai sostituiti, giochi inagibili e fontanelle chiuse. “Dopo ben un anno di interlocuzioni le fontanelle sono state ripristinate, le aiuole sono rimaste disadorne e i giochi sono ancora transennati”, denuncia la consigliera comunale di Possibile, Francesca Mulas.

“Si aspettava che gli operai comunali sistemassero una jacaranda al centro della piazza, come promesso dagli uffici – continua Mulas -. E invece pochi giorni fa la sorpresa: gli operai sono arrivati, ma dopo una bella colata di cemento hanno sistemato al posto dell’albero una bella aiuola verde. Di plastica”.

La consigliera Mulas fa sapere di aver presentato un’interrogazione al sindaco Truzzu e alla Giunta per avere risposte in merito e aggiunge: “Questo ci meritiamo in città, il verde di plastica?”.

