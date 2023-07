Ok al nuovo ospedale di Cagliari, ma senza depotenziare il Brotzu e il Businco. È quanto emerso questa mattina durante il dibattito in Consiglio comunale sul futuro della Sanità in città.

Grande soddisfazione dal consigliere Roberto Mura che ha proposto la discussione in merito. “Il nuovo ospedale di Cagliari sarà una struttura moderna di circa 20 ettari e vicino alle arterie stradali principali”.

Ma non è tutto: “Il nuovo stadio del Cagliari sarà a Sant’Elia”, ha detto ancora Mura che ha aggiunto: “È stato un bel momento di politica e di confronto”.

