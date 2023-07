Si è costituito nel carcere di Alghero, Marco Simeone. L’ex sindaco di Carloforte era scomparso da diversi giorni a seguito della condanna a sette anni e mezzo per il fallimento della Sept Italia.

Le forze dell’ordine l’avevano cercato per tanti giorni, valutando anche la possibilità di dichiararlo latitante. Per alcuni, pareva che Simeone fosse partito per l’Africa.

Nel 2021 era stato arrestato e dopo 10 mesi rimesso in libertà. Deve scontare ancora 6 anni, 2 mesi e 16 giorni.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it