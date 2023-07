Il coach della nazionale italiana di basket Gianmarco Pozzecco ha diramato le convocazioni in vista dei prossimi Mondiali: tra i sedici nomi spuntano quelli di Luigi Datome e di Marco Spissu.

Sarà una grande occasione per i due cestisti sardi per confermarsi come scudieri dell’ex tecnico della Dinamo Sassari. Per Datome sarà “The Last Dance”, l’ultima volta in cui lo vedremo giocare sui parquet di basket dopo aver annunciato di recente il ritiro.

Spissu invece è uno dei pupilli di Pozzecco sin dall’esperienza a Sassari. Con molta probabilità, così come già avvenuto un anno fa, guiderà la nazionale da titolare nel ruolo di playmaker.

I 1️⃣6️⃣ per il Training Camp di Folgaria 🏔️ Il CT Gianmarco Pozzecco ha annunciato gli Azzurri che dal 24 luglio prenderanno parte al raduno in Trentino, in preparazione a @FIBAWC 💙 🔗 https://t.co/j23aWbvaPo#Italbasket | #FIBAWC #WinForItalia pic.twitter.com/Qgk7fm0get — Italbasket (@Italbasket) July 19, 2023

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it