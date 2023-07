“La nostra isola merita un futuro che le restituisca dignità e prosperità. Questo obiettivo è un diritto per i sardi e un dovere per chiunque li rappresenti nelle istituzioni”.

Non è la prima volta che Alessandra Todde, deputata sarda del Movimento 5 Stelle, dichiara di voler puntare ad un progetto politico diverso per la Sardegna. Ma ora con l’arrivo di incontri pubblici e tavoli di confronto, piano piano sta uscendo allo scoperto.

“L’obiettivo è uscire dalla palude del disinteresse per il futuro della Sardegna e stimolare il confronto su temi che consideriamo strategici per far progredire e prosperare la nostra isola, facilitando il dialogo tra la politica, le imprese e la società civile, quella di tutti i cittadini, nessuno escluso” dichiara in una nota.

Secondo quanto filtra da più parti nel centrosinistra sardo, sarebbe lei il profilo ideale per sfidare il centrodestra alle prossime elezioni Regionali. Forte soprattutto del sostegno di diverse forze politiche incluse nel contenitore del “campo largo”.

