In casa aveva della cocaina, ma sua suocera, all’arrivo dei Carabinieri, per proteggerlo l’ha buttata dalla finestra insieme ad un bilancino di precisione. È successo ieri a Villacidro, quando i militari i della locale Compagnia, nel corso di un servizio di controllo alla circolazione stradale, hanno fermato una Fiat 500 sulla quale viaggiava, in compagnia di un amico 59enne, un giovane di 26 anni da loro molto ben conosciuto.

Perquisendo l’abitacolo del mezzo, i Carabinieri hanno rinvenuto 101 grammi di cocaina in un involucro di cellophane termosaldato, nonché 895 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento di attività di spaccio.

A questo punto i militari hanno deciso di raggiungere l’abitazione dell’uomo per compiere una perquisizione domiciliare. Al loro arrivo sotto casa hanno notato appunto che la suocera del fermato, avendoli visti sopraggiungere, aveva gettato qualcosa da una finestra nel giardino sottostante. Quando hanno recuperato quegli oggetti hanno potuto constatare che si trattava di un bilancino elettronico di precisione e di un involucro contenente ulteriori 2 grammi di cocaina.

Nella successiva perquisizione domiciliare hanno rinvenuto poi 1800 euro in banconote di vario taglio, con ogni probabilità connesse ad attività di spaccio.

Il 26enne è stato arrestato, ristretto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida e del giudizio con rito direttissimo che si terranno in mattinata presso il Tribunale di Cagliari.

