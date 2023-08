Ad aprire le danze dei campionati del mondo under 17, sarà la lotta greco romana per proseguire con la lotta femminile.

Oggi il via alla competizione, che si terrà a Istanbul, dove esordirà la sassarese Denise Piroddu, atleta della Nazionale italiana di lotta olimpica femminile, già vicecampionessa europea under 15 nel 2021, allenata da suo padre Mario Piroddu, nonché allenatore della Nazionale italiana giovanile di lotta femminile.

Denise gareggerà nella categoria di peso 57 kg.

Le gare sono in programma per mercoledì 2 agosto per le fasi di qualificazione e giovedì 3 agosto gli incontri di finale, qualora Denise passasse le qualificazioni e semifinali.

