La sabbia rubata a Is Arutas in vendita su Ebay. La singolare asta online è stata avviata da un cittadino tedesco.

Ma la sua azione non è passata inosservata: il sindaco di Cabras, Andrea Abis, si è già rivolto ai carabinieri e alla Procura di Oristano affinché la vendita venga bloccata.

“Il prelievo di sabbia dalle spiagge di Is Arutas, Mari Ermi e Maimoni è purtroppo un problema sempre attuale, ed è nostra intenzione contrastarlo in qualunque modo – afferma il primo cittadino -. La sabbia di quarzo di Is Arutas in vendita speculativa su internet è veramente insopportabile”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it