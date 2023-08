Lite in volo, lunedì pomeriggio, sull’aereo Volotea da Olbia a Fiumicino. Una hostess chiede alla donna di far allacciare le cinture di sicurezza ai suoi due bambini, che erano irrequieti e non volevano stare seduti. Alla fine l’aereo è stato costretto a tornare indietro subito dopo il decollo.

La mamma dei bimbi reagisce in malo modo e, secondo quanto raccontato, scagliando lo smartphone contro la hostess. La passeggera, che ha respinto tutte le accuse, ora è stata inserita dalla compagnia in una speciale lista di “passeggeri indisciplinati” e rischia un procedimento penale per interruzione di servizio di pubblica necessità, reato che prevede pene fino a 1 anno di reclusione, ma potrà continuare tranquillamente a viaggiare sugli aerei della compagnia.

La polizia di frontiera del “Costa Smeralda” prosegue gli accertamenti e attende la relazione ufficiale del comandante del volo su quanto successo a bordo e sui motivi che lo hanno indotto a fare dietrofront riportando il velivolo in Sardegna.

