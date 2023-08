Sono insieme anche in vacanza, in Sardegna, nell’Oristanese e si sono prodigate in prestazioni perfette nel mare sardo.

Sono le tuffatrici italiane Chiara Pellacani, di 20 anni, e Giulia Vittorioso, 19, che hanno trascorso le vacanze vicino all’arco naturale di S’Archittu, purtroppo comunque interdetto per il pericolo di frane.

Le ragazze si sono lanciate in un tuffo sincronizzato perfetto che ha lasciato senza fiato i curiosi.

