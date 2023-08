Ammontano a quasi dieci milioni di euro i danni causati dalle calamità naturali dell’agosto 2022: sono le risorse riconosciute alle aziende nella delibera dell’assessora dell’Agricoltura, Valeria Satta, approvata dalla giunta.

I danni, si spiega in una nota, ammontano a un totale di 9 milioni e 700 mila euro e hanno interessato quasi 250 aziende con danni superiori al 30% del totale della produzione e danni alle strutture.

“Per le gravose avversità atmosferiche che hanno colpito i nostri agricoltori e allevatori nel corso del mese di agosto 2022, è stato riconosciuto – chiarisce l’assessora – il carattere di eccezionale avversità atmosferica che ha colpito principalmente, ma non solo, il settore orticolo in pieno campo e in coltura protetta, carcioficolo, frutticolo, viticolo, agrumicolo, olivicolo, vivaistico floricolo, cerealicolo e foraggero”.

“Procederò a strettissimo giro a dar corso alle ulteriori attività necessarie al ristoro dei danni subiti dai nostri produttori”.

