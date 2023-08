L’Inter ha messo a nudo le fragilità del Cagliari al ritorno in Serie A, come lo stesso Claudio Ranieri ha avuto modo di confermare. Ma può mantenere per buono il secondo tempo dei suoi giocatori.

Ecco le sue parole a fine gara ai microfoni di Dazn.

Sulla gara vissuta dal Cagliari. “Il primo tempo è stato nettamente nelle loro mani. Nella ripresa siamo andati meglio. Oggi abbiamo conosciuto la Serie A, contro una squadra che lotterà per vincere il campionato. Non posso dire molto ai miei giocatori”.

Sul possibile arrivo di Petagna. “È un profilo che mi piace, è un grande centravanti. Se viene sa che ci sarà da lottare per riconquistare anche la nazionale”.

