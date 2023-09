C’è un nuovo canale di comunicazione per i cittadini di Nuoro che vogliano segnalare al Comune pericoli e insidie per la circolazione stradale e pedonale.

Al numero verde 800.561.731 attivo dal mese di agosto si aggiunge, infatti, l’applicazione per smartphone “Nuoro Cittadinanza Attiva”.

L’app è già scaricabile da Play store per i dispositivi Android ed entro il termine del periodo di sperimentazione, che partirà il 13 settembre e durerà tre mesi, sarà disponibile anche per chi utilizza il sistema operativo Ios.

Non necessita di iscrizione e le segnalazioni possono essere inviate in forma anonima.

Grazie a Nuoro Cittadinanza Attiva il cittadino potrà fotografare, segnalare e geolocalizzare l’insidia alla circolazione stradale o pedonale.

E in seguito verificare e tracciare l’iter di definizione dell’intervento richiesto, dalla presa in carico da parte del comando di polizia locale fino alla risoluzione del problema ad opera del personale del Comune e della Mpm, società di servizi ambientali per la sicurezza stradale.

“L’adozione dell’app è parte delle azioni che come amministrazione abbiamo iniziato a intraprendere in tema di sicurezza della circolazione stradale” ha dichiarato il sindaco Soddu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it