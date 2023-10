“Il ministero è attivo e interviene. Deve essere l’impresa però a presentare un piano convincente e un piano industriale“.

Sono le parole del ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, a proposito della possibilità di accelerare l’iter per la produzione di litio per batterie di Portovesme srl-Glencore, intervenendo su Radio 24.

“L’azienda non ha presentato ancora – dice Urso – un piano di fattibilità. Noi ci aspettiamo che presenti un piano di fattibilità, cioè un piano industriale e siamo in campo – dobbiamo esserlo insieme alla Regione e agli altri – per farlo realizzare. Attendiamo che l’azienda presenti davvero un piano industriale”.

“Assolutamente sì” risponde Urso alla domanda se eventualmente sarebbe possibile accelerare le procedure che, secondo quanto comunicato dalla Regione Sardegna nei giorni scorsi prevedono la valutazione di impatto ambientale completa.

“Per i siti strategici nazionale – spiega Urso – applichiamo una nuova legge che va in deroga a tanti vincoli e l’ultimo lo abbiamo fatto per le opere di Lampedusa“.

