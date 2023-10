La gara indetta dal Comune di Sassari per eseguire i lavori di completamento del PalaSerradimigni, che porterebbero la capienza dell’impianto a 6mila spettatori, è andata deserta.

Il termine per partecipare si è chiuso questa mattina e, esattamente come due mesi fa, nessuna impresa ha presentato offerte per aggiudicarsi l’appalto di quasi 7 milioni di euro.

La Dinamo Banco di Sardegna, squadra che milita nella Lega A di basket, con in bacheca uno scudetto, due Supercoppe italiane, due Coppe Italia, una Fiba Europe Cup, rischia così di trovarsi senza un palazzetto dove giocare le partite casalinghe.

“L’amministrazione comunale e la società Dinamo stanno lavorando insieme per trovare la giusta soluzione che consenta il completamento dell’opera e al tempo stesso non privi la città della sua squadra”, scrive l’amministrazione in una nota stampa.

