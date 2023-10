Da un mese sulla piattaforma di Netflix è possibile guardare la docuserie “Zone Blu, i segreti della longevità”.

Il documentarista Dan Buettner, esploratore del National Geographic e grande divulgatore scientifico, esplora le cause e i segreti dell’incredibile longevità delle comunità che risiedono nelle cinque cosiddette zone blu del mondo, le aree demografiche e geografiche del mondo in cui la speranza di vita è notevolmente più alta rispetto alla media mondiale.

E non poteva mancare la Sardegna in cui il divulgatore è stato a lungo, in Ogliastra, per girare la puntata. Oltre alla Sardegna la docuserie racconta anche le popolazioni longeve dell’isola di Okinawa in Giappone, a Loma linda in California, della penisola di Nicoya in Costa Rica e infine dell’isola di Icaria in Grecia.

In Sardegna i centri con la più alta concentrazione di anziani sopra i 100 anni sono: Baunei, Villagrande Strisaili, Arzana, Talana, Urzulei e Triei. Ma anche nella zona di Nuoro sono ben 8 i paesi con un alta concentrazione di centenari, mentre per quanto riguarda la Gallura il consorzio industriale Cipnes Gallura riporta che solo ad Arzachena, nel 2023, i centenari sono 7.

