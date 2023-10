Stava viaggiando a bordo della sua Mini one, sulla ss 125, all’altezza di Castiadas, quando si è schiantata sulla banchina in cemento a lato della carreggiata. Dopodiché è finita nella scarpata sottostante ribaltandosi.

La conducente, una 46enne di Sinnai, è stata soccorsa e trasportata in ambulanza da volontari 118 presso il pronto soccorso del Policlinico di Monserrato per gli accertamenti e le cure del caso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito.

