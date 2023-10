Gli indennizzi per i pescatori sardi sono ancora bloccati. Si tratta dei ristori per coloro che operano nelle aree sottoposte al fermo pesca a causa delle esercitazioni militari a Capo Teulada, Capo San Lorenzo e Capo Frasca.

L’ipotesi in campo è che venga pagato entro novembre almeno il 70% della cifra pattuita. Ma non c’è stata ancora una indicazione definitiva. Ecco perché i pescatori sono da tempo sul piede di guerra e sono pronti a scendere in piazza per manifestare la propria posizione.

“Abbiamo deciso di organizzare una manifestazione a Cagliari coinvolgendo tutte le cooperative della Sardegna. Se dovesse poi essere necessario siamo pronti a metterci in contatto con le associazioni nazionali per un blocco di tutti i poligoni della Sardegna e della Penisola“. Lo ha svelato Siro Massa, presidente della cooperativa Santa Rita.

