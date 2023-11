Due vittorie tra campionato e Coppa Italia hanno restituito fiducia all’ambiente. Il Cagliari però resta penultimo in Serie A e mister Claudio Ranieri vuole muovere ancora la classifica nel match in programma domenica contro il Genoa.

L’avversario. “Il Genoa ha grandi giocatori e noi vogliamo portare a casa un risultato positivo. Abbiamo il massimo rispetto per questa squadra e sappiamo di dover fare una gran partita. Ha un centrocampo forte e poi c’è Gudmundsson che ha segnato 4 degli ultimi 5 gol”.

La condizione fisica. “Sia Mancosu che Lapadula stanno bene, per Di Pardo sicuramente c’è stata una contrattura. Petagna ha fatto una gran partita contro l’Udinese, ha percorso qualcosa come 13km e non me lo aspettavo, è sulla strada buona”.

Difesa da registrare. “Dobbiamo migliorare molto in difesa, commettiamo errori che nemmeno l’anno scorso in Serie B commettevamo. Quello che chiedo alla squadra è di non prendere gol, perché non è possibile che una squadra che deve salvarsi non riesca a non prendere gol”.

Uomini chiave. “Siamo dipendenti dal giocatore che fa la differenza e in questi ultimi tempi è stato Luvumbo. Pavoletti? Per noi significa Serie A, e credo basti questo. Per un allenatore è un bel segnale vedere i giocatori d’esperienza dare tutto, vale anche per Mancosu e Viola. Makoumbou è quello che stresso di più, gli dico che deve fare meno tocchi e giocare in verticale”.

