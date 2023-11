Il Cagliari si porta a casa tre punti e la terza vittoria consecutiva in sette giorni: il Genoa cade alla Unipol Domus per 2-1. Decisivi i gol di Viola e Zappa: i rossoblù sono fuori dalla zona rossa della classifica.

Ranieri e i suoi ragazzi hanno dimostrato di essersi messi alle spalle il periodo nero. Con la condizione che cresce, escono fuori l’orgoglio, la determinazione e una grande forza emotiva.

È così che sono arrivati i gol di Viola e Zappa, frutto di una squadra in fiducia che aggredisce l’avversaria e la mette alle corde. Poi un po’ di sofferenza c’è stata, perché nessuna vera vittoria arriva così tanto facilmente.

Ci ha pensato Simone Scuffet a chiudere la porta e a ricacciare in gola le velleità di pareggio del Genoa. E ad esaltare una prestazione corale di alto livello, coi cambi che ancora una volta fanno la differenza. E dimostrano il talento di Ranieri di leggere le gare come pochi.

La Partita.

Prima parte di gara molto ritmata, col Cagliari che tenta di giocare in verticale mancando il colpo vincente. Nel momento in cui i ritmi si abbassano, arrivano una occasione per parte: al 36’ Vazquez colpisce la traversa da posizione defilata, al 40’ invece segna Luvumbo ma il gol è annullato per un fallo.

La ripresa parte a spron battuto. Al 48’ vantaggio Cagliari: break di Oristanio in progressione, servizio per Viola che insacca. Tre minuti dopo il pareggio genoano: erroraccio in uscita di Goldaniga, Gudmundsson con una piroetta batte Scuffet. Si supera il portiere del Genoa su Zappa e Luvumbo, ma il terzino al 68’ non lascia scampo: destro mortifero per il 2-1. All’87 Azzi si invola sulla destra, arriva al limite e scocca un destro che sfiora il palo. La girata di Dragusin va alta di poco, poi Scuffet si oppone miracolosamente a Puscas a tu per tu.

