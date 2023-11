Il Cagliari può festeggiare i tre punti conquistati con il Genoa, e non può che essere Claudio Ranieri il più soddisfatto. Ai microfoni di Dazn, il tecnico rossoblù ha commentato la terza vittoria in tre gare.

La soddisfazione. “Sono particolarmente contento dei tre punti. Per noi che siamo in una condizione scomoda sono molto importanti. È il risultato di quanto abbiamo preparato in settimana”.

L’incisività di Viola. “Sono contento per Viola. L’anno scorso non era al massimo, è stato difficile inserirlo. Gli ho detto di farsi trovare pronto, che gli avrei dato spazio. Dietro le punte sta funzionando. Per come si allena, è uno spettacolo. Assieme ad altri come Deiola, Pavoletti, Lapadula è l’essenza dello spogliatoio. Poi ogni gara faccio le mie scelte”.

Com’è andata la partita. “Commettiamo ancora delle piccole ingenuità. Ho detto ai miei ragazzi di non prendere gol, aspettiamo e ripartiamo. Soprattutto non dovevamo prendere gol. Nel primo tempo è stata una partita molto tattica, poi si è rotta. Gudmundsson? Sul gol è stato bravo e fortunato”.

La situazione del Cagliari. “Sappiamo che siamo qui per lottare. Anche con la Juventus andremo a giocarcela. Sarà una partita molto difficile. Svolta col Frosinone? Vedremo a fine stagione se sarà stata la partita spartiacque”.

