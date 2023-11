Si trovavano dentro una scatola di cartone, fortunatamente in buone condizioni, quando sono stati salvati dagli uomini della compagnia barracellare di Muravera.

Lieto fine per tre cuccioli di cane trovati nei pressi di via Giardini e presi ora in consegna dalla Polizia Locale e dal personale del Dog House, il canile di Cardedu, convenzionato col Comune di Muravera.

“Siamo intervenuti su richiesta della comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni del Sarrabus, Maura Murgioni” racconta Daniele Battaglia, comandante della Compagnia barracellare.

“Una volta giunti sul posto – aggiunge – abbiamo trovato i cuccioli in buone condizioni e li abbiamo trasferiti presso il nostro comando dove sono stati accuditi e rifocillati”. Ora i cuccioli cercano una casa.

Dall’assessore all’Ambiente e alle Borgate, Fabio Piras, i complimenti ai barracelli: “L’Amministrazione comunale crede fortemente nella compagnia barracellare e nei compiti di vigilanza ambientale e protezione civile che svolge. Attività fondamentali in un territorio come il nostro”.

