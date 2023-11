Dopo oltre una settimana dall’improvvisa scomparsa della pediatra del Comune di Quartucciu, resta da sciogliere il nodo per garantire ai 914 piccoli pazienti la continuità assistenziale. Al momento le famiglie sono costrette a rivolgersi altrove per le cure, con tutti i disagi che ne conseguono.

La consigliera regionale del Gruppo Alleanza rosso verde, Maria Laura Orrù, ha deciso di presentare un’interrogazione alla Giunta sottoscritta da tutto il gruppo per vederci chiaro.

“Nessuno di noi ha la bacchetta magica, ma non è pensabile che dopo una riforma sanitaria ritenuta indispensabile e una giunta oramai agli sgoccioli della legislatura la situazione sia gestita ancora a livello emergenziale” dice Orrù. “Persiste l’incapacità di Regione e Asl di costruire processi lineari ed efficienti per la sostituzione dei pediatri di libera scelta, tenendo conto del processo naturale di una generazione di professionisti che come tutti, in maniera assai prevedibile, invecchia, va in pensione e deve essere sostituita”.

L’esponente della minoranza conclude: “Se il diritto alle cure deve essere equo e universale, che lo sia nei fatti e non solo nei preamboli di discutibili riforme”.

