“Hanno donato la vita per un ideale di pace e di libertà”. Così Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera ricorda i caduti di Nassiriya nell’anniversario della strage del 12 Novembre.



“Ma sono andati anche oltre la vita perché il loro sacrificio ha unito la nostra comunità nazionale in un sentimento di cordoglio, di vicinanza alle donne e agli uomini in divisa e alle famiglie, che dovrebbe essere una gratitudine quotidiana, alla luce della professionalità, del coraggio e dell’ altruismo che hanno sempre dimostrato nella nostra storia. La Brigata Sassari, con i suoi martiri, è un monumento vivente che si afferma come esempio dei nostri migliori valori alle nuove generazioni. Oggi rivolgiamo una preghiera e un ricordo particolare al maresciallo Silvio Olla di Sant’Antioco, abbracciamo tutte le famiglie che hanno perso i loro cari e tutti coloro i quali sono impegnati in missione”.

