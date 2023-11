Un grave incidente è accaduto intorno alle 18 all’ingresso di Cagliari, poco dopo lo svincolo che dalla ss 131 porta all’aeroporto. Un ragazzo in monopattino è stato investito da un’auto, che nel tentativo di frenata ha coinvolto altri cinque veicoli in un tamponamento a catena.

Sul posto sono intervenute sei ambulanze e un’auto medica: risultano quattro feriti gravi (ma non in pericolo di vita) e altri due feriti lievi. Al lavoro anche la polizia stradale per i rilievi e la polizia locale di Cagliari impegnata della gestione del traffico.

Le auto sono state deviate verso la 554: si sono formate lunghe code sin dallo svincolo per la Corte del Sole.

