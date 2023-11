Un uomo di 33 anni è stato arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì a Cagliari per furto aggravato. A seguito di una denuncia per la sparizione di una bicicletta elettrica, gli agenti della Squadra Volante della Polizia di Stato sono riusciti subito a rintracciare il colpevole.

Il furto era infatti avvenuto a Sant’Avendrace e proprio nella via l’uomo è stato rintracciato. Il ladro, di origini algerine e già noto alle forze dell’ordine, è stato intercettato mentre spingeva a piedi la bicicletta.

Una volta identificato il mezzo è partito l’inseguimento. Inutile però il tentativo di dileguarsi sino a piazza Is Maglias, dove è stato raggiunto e bloccato dagli agenti.

L’algerino è stato quindi posto in stato di arresto per furto aggravato in flagranza, con il Gip che la mattina seguente ha convalidato l’arresto senza applicare nessuna misura cautelare.

