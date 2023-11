Fiamme a bordo di un’imbarcazione al largo di Geremeas. L’intervento ieri poco dopo le 16 da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari su richiesta della Guardia Costiera. A supporto anche le squadre specialistiche dei pompieri per i soccorsi in mare, con le unità operative specialistiche dei Sommozzatori e della Sezione Navale dei Vigili del Fuoco.

A bordo di due Battelli Pneumatici, partendo dalla sede del distaccamento di via Roma, gli specialisti hanno raggiunto l’imbarcazione motorizzata di 14 metri. All’arrivo dei soccorsi lo scafo aveva già imbarcato ingenti quantità d’acqua e rischiava di affondare.

Per mezzo di motopompe, la barca è stata quindi svuotata e assicurata al mezzo della Guardia Costiera per non infrangersi contro la costa. Le attività si sono concluse soltanto alle 20 con l’attracco in sicurezza a Capitana e il trasporto del proprietario del mezzo in ospedale.

