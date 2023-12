Manca un rigore per il Cagliari: lo ha spiegato l’ex arbitro Giampaolo Calvarese. Oggi commentatore tv e moviolista, ha discusso su Dazn uno dei momenti topici della partita dei rossoblù col Sassuolo.

L’episodio accade alla fine del primo tempo. Lapadula e Tressoldi si sbracciano in area neroverde, e il brasiliano rifila una gomitata all’attaccante cagliaritano.

Per Calvarese, si tratta di cartellino giallo e calcio di rigore per il Cagliari. “L’arbitro Mariani non sanziona il brasiliano che era già ammonito e il VAR Nasca non interviene. Manca un calcio di rigore e un cartellino giallo”.

