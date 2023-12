C’era anche la ministra della Disabilità, Alessandra Locatelli, per l’inaugurazione a Nuoro della Casa di comunità “San Francesco”. L’esponente del Governo, in visita due giorni in Sardegna, ha tagliato il nastro della struttura che accentra le attività sanitarie e socio-sanitarie territoriali, nonché la direzione generale dell’azienda socio sanitaria locale.

Presenti anche gli assessori regionali della Sanità, Carlo Doria, e dei Lavori pubblici Pierluigi Saiu, insieme al presidente del Consiglio regionale Michele Pais, al sindaco Andrea Soddu e al direttore generale della Asl locale Paolo Cannas.

