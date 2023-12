La solidarietà della Caritas non va in vacanza, anzi si rilancia. Sono circa 200 gli ospiti attesi sabato a Sassari per il banchetto di beneficenza con l’arcivescovo Gian Franco Saba. La festa si svolgerà presso la Fondazione “Accademia. Casa di popoli, culture e religioni” in via de Martini 18, nel quartire di Li Punti.

A partecipare saranno le persone accolte nell’ostello maschile e in alcuni appartamenti della Caritas, i migranti del Centro di accoglienza per stranieri “San Francesco Cappuccini” e gli ospiti della comunità “Don Graziano Muntoni”. Inoltre, per raggiungere la sala, la Caritas ha siglato un accordo con l’Azienda trasporti pubblici per consentire il viaggio gratuito ai commensali.

