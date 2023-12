Si parte alle 23,30 alla Fiera di Cagliari per un Capodanno all’insegna della musica pop con il pluripremiato artista Marco Mengoni.

Sui social c’è già chi fa sapere che si piazzerà lì dal primo pomeriggio, come solo i veri fan sanno fare.

Nel frattempo il Comune ha ufficializzato le rigidissime regole che dovranno seguire i partecipanti allo show più atteso dell’anno nel capoluogo sardo.

Nonostante le aspre polemiche dei residenti, tra location e numero chiuso, ad oggi si contano circa 20mila pass registrati. Ne restano ancora 9mila a disposizione per gli indecisi dell’ultimo minuto.

L’accesso all’area dell’evento inizierà alle 18 e i controlli saranno stringenti: essendo i pass nominativi, verrà chiesto di mostrare un documento di identità. I varchi per l’ingresso sarano due: uno in viale Diaz, l’altro in via Pessagno.

Vietato, ovviamente, portare all’interno fuochi d’artificio e altri materiali infiammabili, ma anche bevande e cibo.

