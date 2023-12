Cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della copertura nel corso della giornata, anche se non sono previste precipitazioni. Temperature massime tra i 15 e i 17 gradi, minime tra gli 8 e i 10 gradi nelle zone pianeggianti e costiere. Questa la previsione degli esperti dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu per il capodanno in Sardegna domenica 31 dicembre.

Venti moderati dai quadranti occidentali, mari poco mossi con un leggero aumento del moto ondoso nell’Oristanese. Previste invece deboli piogge nei settori occidentali e nelle aree del centro per il primo gennaio, con temperature in lieve diminuzione di 1-2 gradi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it