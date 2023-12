“È stata una serata di festa e musica quella di ieri ad Assemini. Avremmo potuto non far niente e nessuno avrebbe detto nulla. E invece abbiamo scelto di provarci, osando, il 29 dicembre”. Esprime così la sua soddisfazione il sindaco di Assemini, Mario Puddu, che sui social commenta il concerto organizzato dal Comune e che ha visto ieri tra i protagonisti Rosa Chemical.

“Mai si era proposto uno spettacolo alle porte del Capodanno” esulta il primo cittadino. In migliaia i giovani accorsi ad Assemini per ballare e cantare: “E non ha importanza se ci fossero 2, 3 o 4 mila persone – scrive Puddu – Vedere migliaia di ragazzi, ad Assemini, riuniti in festa, a cantare e ballare (nonostante non ci troviamo nella stagione più favorevole) per noi è un successo“.

E conclude: “Ovviamente tutto è migliorabile e perfettibile, ma questo è solo l’inizio, perchè noi vogliamo che Assemini abbia un ruolo da protagonista nell’area vasta cagliaritana. Ieri notte abbiamo lanciato il primo sassolino”.

