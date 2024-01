Non c’è tempo per pensare al rammarico di non aver portato a casa i tre punti contro l’Empoli. Il Cagliari affronta il Milan in Coppa Italia martedì 2 gennaio alle 21 e lo scenario sarà quello suggestivo di San Siro.

“Sarà un’opportunità per quelli che non giocano” ha detto mister Claudio Ranieri dopo il match con i toscani parlando della prossima sfida. “Non mi va di mettere dentro giocatori che poi mi servono a Lecce”.

Inoltre, come annunciato dal tecnico, la sfida contro il Milan sarà l’ultima di Luvumbo prima della partenza per la Coppa d’Africa. L’angolano potrebbe quindi essere impiegato dal primo minuto contro i rossoneri, accompagnato da Petagna con Mancosu alle spalle.

