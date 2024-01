Prima la gioia del concerto per Marco Mengoni, poi i disagi sul treno da Cagliari a Olbia. A raccontarlo è Elisabetta Sanna, assessora di Samugheo.

L’assessora si è trovata alla stazione di Cagliari lunedì 1 gennaio per far rientro a casa. Al binario, una folla di persone, per lo più giovanissimi. E un treno con poche carrozze per ospitare tutti i passeggeri.

“Una situazione che doveva essere dunque prevedibile e annunciata da tempo. Eppure Trenitalia si è fatta trovare impreparata. Risultato: carrozze affollate con passeggeri in piedi”.

Come alternativa è stato proposto il bus in partenza per Oristano. Alcuni hanno accettato, molti alti no. Così i passeggeri si sono ritrovati stretti come sardine.

“A parte i disagi comprensibili, per i quali il personale di bordo ha più volte chiesto scusa. C’è stato anche chi si è sentito male. Il treno nel suo percorso ha anche accumulato ritardi”.

