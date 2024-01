Daspo di tre anni per Liman Shpendi. Lo ha deciso il questore di Forlì-Cesena, Claudio Mastromattei, in merito alla vicenda del genitore entrato in campo domenica al termine di Cesena-Olbia per sferrare un pugno al portiere dei galluresi Filippo Rinaldi.

Il padre dei calciatori Stiven e Cristian, con il primo che milita proprio nel club romagnolo e il secondo nell’Empoli, è stato anche denunciato per i reati di scavalcamento e invasione di campo e percosse.

Dunque, per i prossimi tre anni, l’uomo noto agli amici come “Alex” non potrà presenziare a nessuna manifestazione sportiva.

