Il mondo del basket isolano è in lutto per la morte di Giancarlo Salteri, dirigente del settore giovanile della Dinamo Sassari. Le cause sono ancora in accertamento, ma potrebbe essersi trattato di un malore improvviso.

L’uomo, che nei prossimi giorni avrebbe compiuto 44 anni, si era trasferito in Sardegna dalla Toscana nel 2012. A trovarlo senza vita sono stati i vigili del fuoco, allertati da un amico.

La Dinamo Sassari ha ricordato così il suo collaboratore:

“La Dinamo Banco di Sardegna piange la scomparsa di Giancarlo Salteri, prezioso collaboratore del club come allenatore e dirigente delle formazioni giovanili Dinamo Academy. La passione, la competenza, l’umiltà e la simpatia di Giancarlo resteranno sempre impresse nel cuore di tutti che, ora in avanti, proveranno a portarne un piccolo frammento in campo. Alla famiglia e agli amici il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza del club di via Roma che oggi perde un amico, un coach e un dirigente di rara umanità”.

