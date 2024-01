Uno scontro frontale è avvenuto intorno alle ore 16 sul raccordo della ss 389 var, prima della galleria di Pratosardo a Nuoro.

Due auto si sono scontrate violentemente, finendo per fermarsi in mezzo alla carreggiata. Due i feriti.

Arrivati sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato per estrarre uno dei due conducenti dalle lamiere per poi affidarlo alle cure del personale sanitario. Le sue condizioni sarebbero gravi, ma non è in pericolo di vita.

Sul posto 118, Polizia Stradale e Carabinieri per i rilievi del caso.

