Il sindaco di Oristano Massimiliano Sanna ha firmato un’ordinanza con la quale vieta l’utilizzo per scopi alimentari dell’acqua in distribuzione nel viale Brianza, nel centro storico e in Piazza Roma.

Il provvedimento si è reso necessario in seguito alle comunicazioni di Abbanoa e del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ASL di Oristano.

Nel punto di campionamento di viale Brianza, approvvigionato dal serbatoio di Sa Rodia, è stata riscontrata la non conformità dell’acqua destinata al consumo umano rispetto ai requisiti minimi stabiliti dalle norme. Sono consentiti solo gli usi domestici e per l’igiene della persona.

L’ordinanza stabilisce che l’ente gestore Abbanoa debba avere cura di garantire un adeguato servizio sostitutivo di fornitura di acqua potabile.

