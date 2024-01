Sarà sold out al Vanni Sanna per il derby tutto isolano tra Torres e Olbia. E la sfida verrà trasmessa per la prima volta in assoluto in diretta su Raidue. Appuntamento alle ore 16.

L’assalto alle biglietterie online è scattato sin dai primi istanti in cui la società ne ha comunicato l’apertura. Poi si è scatenata una vera e propria caccia al biglietto, nessun tifoso è voluto mancare al momento storico.

Nanni Campus, sindaco di Sassari, ha commentato: “La città abbraccia forte la sua squadra e accoglie i cugini galluresi con maturità e spirito sportivo. Per un confronto certamente molto sentito ma che auspichiamo sia solo sul prato verde del Vanni Sanna. Sempre e comunque Forza Torres e forza Sassari”.

Stefano Udassi, presidente della Torres, ha aggiunto: “Non c’è bisogno di motivare giocatori come i nostri di fronte ad un impegno come questo. Il sold out è la testimonianza che la città ci è vicina, in tutte le sue componenti. Ancora di più se rapportata alla diretta televisiva, che non solo non ha frenato l’entusiasmo, ma regalerà al nostro club una vetrina di livello nazionale”.

