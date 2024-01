Mandas dedicherà una piazza a Gigi Riva, il Mito rossoblù scomparso lunedì 22 gennaio 2024. Lo ha reso noto il sindaco Umberto Oppus attraverso una delibera di Giunta.

“La Giunta Comunale, considerata la nomina di Gigi Riva e dei giocatori dello scudetto a cittadini onorari di Mandas, ha appena deliberato di intitolare la piazza tra la via Cagliari e la via Carducci al nostro grande bomber e cittadino onorario, diventerà piazza Gigi Riva. Con un’altra delibera si daranno gli indirizzi per realizzare il progetto e un murale dedicato al bomber. Un’ala del museo Renato Raccis avrà anche uno spazio dedicato a Marius e a Riva”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it