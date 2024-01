Hanno acceso un grande fuoco e si preparano a trascorrere la prima notte davanti al porto di Cagliari. Sono i pastori e gli agricoltori sardi che da questa mattina protestano con i loro trattori contro le politiche e in vincoli dell’Unione europea sulle produzioni nelle campagne.

Attorno al falò sono rimasti un centinaio di manifestanti, molti sono tornati a casa per riprendere la battaglia già da domani mattina.

Mercoledì 31 gennaio una delegazione sarà da Argea e Laore per fare il punto sulle pratiche e sugli aiuti in arrivo per le campagne sarde. Nel frattempo continueranno i blocchi a intermittenza delle merci in entrata e in uscita dallo scalo del capoluogo.

