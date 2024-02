Si è spenta ieri all’età di 101 anni Maria Mulas, la nonnina di Loceri. Lasciando il ricordo di sé ai parenti e al paese intero di cui era diventata la memoria storica.

Maria Mulas era conosciuta e amata da tutti nel paese ogliastrino dove aveva sempre vissuto e dove era la nonna adottiva di molti. Il 4 agosto 2022 per il compimento del suo centesimo anno aveva fatto una festa per tutti i cittadini.

Lascia la nipote Rosanna Mulas con cui abitava nella casa del centro storico, altri 5 nipoti e l’intera comunità che la stimava.

Discendente da una famiglia che viveva a Loceri da generazioni, Maria Mulas era entrata nel cuore dei suoi compaesani. L’ha ricordata il sindaco Gianfranco Lecca.

“Ha custodito parte della storia del nostro paese. Non dimenticheremo le parole di vicinanza che aveva sempre nei confronti dei più fragili, ci diceva che la cosa più importante era l’affetto e l’aiuto per le persone che soffrono, aiuto che non aveva mai lesinato. Qui a Loceri ha vissuto una vita serena ogni giorno sino alla fine nonostante le difficoltà, mostrandoci con gentilezza la sua tenacia e la sua forza”.

