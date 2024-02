Prende forma il nuovo frontemare in via Roma, a Cagliari.

Dopo quasi un anno dall’inizio dei lavori, iniziati il 27 marzo 2023, la prima parte della promenade dovrebbe tornare libera entro fine luglio.

La società che si occupa del rifacimento della strada ha già sistemato i basoli per una settantina di metri. Il passo successivo sarà lavorare sull’altro tratto, che arriva all’incrocio con Largo Carlo Felice.

Per quanto riguarda viabilità e bus, viene ripensata in chiave più dolce: per questo, la carreggiata lungo i portici, già visibile ai passanti, è ridotta a due corsie per le auto, una per senso di marcia, e corsie destinate agli autobus del Ctm.

La passeggiata scoperta, che vuole dare una nuova veste green alla città, verranno piantati 200 alberi, e saranno realizzate tre piazzette per la socialità, le attività produttive, e piccoli eventi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it