Il Lotto sorride alla Sardegna nel concorso di ieri, giovedì 7 marzo.

Come riporta Agipronews, infatti, a Oristano sono state centrate due vincite gemelle da 9mila euro ciascuna, arrivate grazie al terno (con cinque numeri giocati) 14-45-51 sulla ruota di Cagliari.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 227,2 milioni di euro in questo 2024.

